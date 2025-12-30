¡ÖÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¡×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤«¤Ê¤Ç(X@kanade_0610¤è¤ê)

¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤«¤Ê¤Ç¤¬ÏÃÂê¤Î­à·ã»÷­á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡¡2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÁêËÐ¤Î¸µËëÆâ¡¦ÆÁ¾¡Î¶(ÀéÅÄÀî¿ÆÊý)¤ÎÃÇÈ±¼°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÊóÆ»¼Ì¿¿¤¬¡ÖÊ¸²½¡¦·ÝÇ½ÉôÌç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£27Æü¤«¤éÅìµþ¡¦¶äºÂ»°±Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òX¤Ç¸ø³«¤·¡ÖÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¡¡Ê¸²½¡¦·ÝÇ½ÉôÌç¾Þ¡¡ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼õ¾Þ¤·¤¿¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤È»£±Æ¤·¤¿µ­Ç°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤Î3¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤â´°À®ÅÙ¹â¤¤¤Ê¡×¡Ö·»Ëå¤Î¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö·»Ëå¤Î¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö°ì½Ö3¤Ä»Ò¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¸¤­ÊÌ¤ì¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤Î­àºÆ²ñ­á¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¼Ì¿¿¡×¡ÖÀäÂÐ­à·ì±ï´Ø·¸­á¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Öµ»Ç½¾Þ(½é)¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·»Ëå¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£