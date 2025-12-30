¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¡×3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤«¤Ê¤Çà·ã»÷á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÀäÂÐà·ì±ï´Ø·¸á¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö°ì½Ö3¤Ä»Ò¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÁêËÐ¤Î¸µËëÆâ¡¦ÆÁ¾¡Î¶(ÀéÅÄÀî¿ÆÊý)¤ÎÃÇÈ±¼°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÊóÆ»¼Ì¿¿¤¬¡ÖÊ¸²½¡¦·ÝÇ½ÉôÌç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£27Æü¤«¤éÅìµþ¡¦¶äºÂ»°±Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òX¤Ç¸ø³«¤·¡ÖÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¡¡Ê¸²½¡¦·ÝÇ½ÉôÌç¾Þ¡¡ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼õ¾Þ¤·¤¿¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤È»£±Æ¤·¤¿µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤Î3¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤â´°À®ÅÙ¹â¤¤¤Ê¡×¡Ö·»Ëå¤Î¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö·»Ëå¤Î¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö°ì½Ö3¤Ä»Ò¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¸¤ÊÌ¤ì¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎàºÆ²ñá¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¼Ì¿¿¡×¡ÖÀäÂÐà·ì±ï´Ø·¸á¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Öµ»Ç½¾Þ(½é)¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·»Ëå¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£