53歳・藤井隆＆44歳・乙葉、夫婦“ラブラブ”2ショット「理想の夫婦で素敵です！」
お笑いタレント・藤井隆（53）とタレント・乙葉（44）夫妻が、30日までにそれぞれのインスタグラムを更新。そろって出演した「ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋」でのディナーショーのオフショットを公開し、“夫婦2ショット”を披露した。
【写真】「素敵なご夫婦」夫婦“ラブラブ”2ショットを公開した藤井隆＆乙葉
乙葉は「とても温かく、優しい眼差しで見守り続けてくださり、私たちは感謝の気持ちでいっぱいです。また、握手会の時にはエッセイを持ってきてくださったり、知ってくださったきっかけを教えてくださって、懐かしい気持ちや、ありがたい気持ちで、胸がいっぱいになりました」と振り返り、来場者をはじめ、スタッフや関係者に感謝を述べた。
藤井も同じく感謝をつづり「ふたりで他愛もない話しをしてしまう場面もあって大変失礼しました！これに懲りずこれからも応援していただけたらありがたいです」と呼び掛けた。
乙葉は自身のステージ衣装姿のほか、夫婦で仲むつまじく寄り添ったオフショットをアップ。藤井もケーキをもってカメラに向かって笑顔を向けた夫婦2ショットのほか、ステージ上での一場面を投稿した。
この投稿に「素敵なご夫婦」「本当に素敵なご夫婦ですね」「理想の夫婦で素敵です！」「まるで披露宴に参加させていただいたような幸せ空間でした！」といったコメントが寄せられた。
