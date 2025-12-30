「バドミントン・全日本総合選手権」（３０日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）

１つのプレーで２点加算される“二重得点”の場面があった。

志田千陽（再春館製薬所）五十嵐有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）組と、桜本絢子（ヨネックス）広田彩花（岐阜Ｂｌｕｖｉｃ）組が対戦した女子ダブルス決勝で、１６−１４と桜本、広田組がリードして迎えたポイント。志田、五十嵐組が１５点目を取ってビデオ判定が行われた後、誤って１６−１６とさらに１点が追加され、同点で試合が再開した。

その後は志田、五十嵐組が流れをつかんで、５連続得点して初優勝。試合後の会見で志田は「全然気付いていなかった。自分のプレーに集中しすぎていた。あ！追い付いてる！という感じだった」と明かし、五十嵐も「点数を見たら１６オールになっていた。ゾーンに入っていて気付いてなかった。そんなことあるんだな、と」と驚いていた。

敗れた桜本もプレーに集中しすぎていただけに、二重得点の疑いを感じつつも確証が持てなかったという。「受け入れてしまっていた」。広田も「そこを冷静にできていたら展開は変わっていたのかな」と悔やんだ。