【出口夏希の10問10答】2025年はどんな1年？カメラロールに1番保存されたものは？
【モデルプレス＝2025/12/30】女優の出口夏希（24）が「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（12月6日開催＠広島グリーンアリーナ）に出演。イベントの舞台裏や、2025年の思い出など「10の質問」に答えた。＜モデルプレスインタビュー＞
【写真】出口夏希、美脚披露
出口は“TRIBE（トライブ）”をテーマにしたオープニングのファッションショーでトリを飾った。架空の⺠族・集落を彷彿とさせる独創的なスタイリングでランウェイを歩き、大歓声を浴びた。
◆Q1．ランウェイの感想を漢字1文字で表すなら？
【出口】「和」！今日は「和」を意識して歩きました。カッコいいステージだったので昨日から楽しみでした。
◆Q2．来年挑戦したいファッションは？
【出口】今まで真っ黒なものが多かったんですけど、今年の冬からカラーを取り入れています。特に水色！
◆Q3．今日ケータリングで食べたものは？
【出口】すき焼きと汁なし担々麺とイチゴ！
◆Q4．もし今日、広島で自由時間が3時間あったらなにをしたい？
【出口】広島のお好み焼きを食べたいです！
◆Q5．広島に来たことはある？
【出口】実は人生で初めて。永瀬莉子の地元というイメージです！
◆Q6．2025年はどんな1年だった？
【出口】仕事とプライベートを両立できた1年！
◆Q7．今年1番心が安らいだのは？
【出口】お休みにマネージャーさんとスイスに行って、景色が本当に綺麗で癒やされました。
◆Q8．今年、出口さんのカメラロールに1番保存されたものは？
【出口】行った場所の景色。その中でも1番多いのはやっぱりスイスです。
◆Q9．スイスでの思い出は？
【出口】ベルンに行って、その街の景色がもう全部好きでした。インターラーケンやグリンデルヴァルトも良かったです！
◆Q10．旅行で絶対カバンに入れるマストアイテムは？
【出口】スキンケアできるもの。季節や乾燥とか場所によって違うので、肌に合わせて変えれるようにいっぱい持って行きます。あとはイヤホン、梅干し、チョコレート！
◆出口夏希（でぐち・なつき）プロフィール
2001年10月4日生まれ。「ミスセブンティーン2018」に選出され「Seventeen」専属モデルとしてデビュー。現在は「non-no」専属モデルとして活動中。2019年にドラマ「ココア」でドラマ初出演にして初主演を務める。近年の主な出演作はドラマ「舞妓さんちのまかないさん」（2023）、「アオハライド」（2023-2024）、「君が心をくれたから」（2024）、「ブルーモーメント」（2024）、映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」（2023）「余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。」（2024）、「赤羽骨子のボディガード」（2024）、「か「」く「」し「」ご「」と「 」（2025）など。南沙良とのW主演映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」の公開を2026年1月16日に控える。
【出口夏希の10問10答】— モデルプレス (@modelpress) December 30, 2025
??2025年はどんな1年だった？
??今年1番心が安らいだのは？
??カメラロールに1番保存されたものは？
??旅行で絶対カバンに入れるアイテムは？
?詳細＆撮り下ろし写真（全7枚）https://t.co/O3Jsglk8Wq@natsuki_deguchi pic.twitter.com/dTb5f7geit
