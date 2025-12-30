「今日好き」“けんみあカップル”藤田みあ＆中村健太朗、交際18ヶ月でラブラブ密着ショット公開「美男美女でお似合い」「理想的な関係」の声
【モデルプレス＝2025/12/30】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた中村健太朗が12月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人の藤田みあとの交際18ヶ月を迎えたことを報告し、話題となっている。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「ラブラブで尊い」交際18ヶ月で密着ショット
◆「今日好き」けんみあカップル、交際18ヶ月を報告
中村は「1年6ヶ月ありがとう！！」「よろしく」と添えて、交際開始から1年半が経過したことを報告。2人が顔を寄せあう仲睦まじい2ショットを公開している。また同日に、藤田も自身のInstagramストーリーズで「18month」とつづり、中村の自然なオフショットを披露している。
◆「今日好き」けんみあカップルの投稿に反響
この投稿には「おめでとう」「美男美女でお似合い」「理想的な関係」「長く続いていてすごい」「ラブラブで尊い」「見ていて安心する」「幸せそう」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。藤田は「ホアヒン編」、中村は「ニャチャン編」からの継続参加であった「夏休み編2024」で出会い、カップル成立となった。（modelpress編集部）
