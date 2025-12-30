駅伝の季節だ。師走になれば毎週のように全国大会が感動の嵐を煽る。駅伝は日本固有の種目で、世界の陸上界とさほど関連はない。相撲は千秋楽で終わり駅伝はゴールで完結する。

全国高校駅伝のゴールで新奇な光景があった。優勝インタビューで、選手たちが協賛企業のバナー（横幕）をかざした。箱根駅伝では選手が契約社のシューズをカメラにかざし、こちらは大学生で意図的だったが、高校生の“広告塔”は、大人に持たされたのだろう。甲子園大会ではあり得ない光景は、だから駅伝、これぞ駅伝と言えるのかもしれない。

日本が戦後に獲得したメダルの大半はマラソンと競歩で、これらのロード種目への我が国の評価は特殊と言っていい。

欧米では90年代半ばまで、マラソンは陸上競技ではないとされた。陸上競技=トラック＆フィールドの根底にアマチュアリズムがあった。ロードレースはそもそも賞金・賭けが伴う冒険踏破で、何でもありのプロフェッショナリズムは近代五輪の理念と水と油だったためだろう。日本も同じで、箱根駅伝は早々に肉体労働の夜学生を締め出したし、陸連はマラソンと一線を画していた。

転機は1951年、田中茂樹のボストンマラソン優勝だ。国際大会から排除された戦後の閉塞感をマラソンが打破し、山田敬蔵、浜村秀雄と続いて57年に日本実業団陸上競技連合が設立。円谷幸吉のメダル、寺沢徹、重松森雄の世界最高でダメを押した。

陸連がロードに関わり出したのはこの頃からだ。代表選考以外のマラソンに口を出すのも、マラソン出身者を会長に据える国も日本だけ……。欧米で異端のロードレースを支えてきたのは実業団という母体だ。

田中が勝った51年、ボストンを50回も走った名物男のジョニー・ケリーはレース前にこんなことを書いた。

「彼らは一年中、練習している。3週間前に来て練習そして休養……週末に時間を工面している我々のような労働者が勝てるはずはない」

実業団はプロかアマか……定義を棚上げしたままマラソンや駅伝を謳歌していた84年、世界陸連の方がアマチュアの看板を下ろした。異端だったロードレースも90年代に花形レジャースポーツにのし上がった。実に見事な本歌取りには、しかし、不安がはらむ。

箱根駅伝の繁栄は、実業団という受け皿があるからに他ならない。高校駅伝はその箱根を目指して京都の冬を賑わせ、その京都を夢見て中学駅伝もある。しかし、肝心の実業団という経営母体が赤字と聞き、高校生の広告塔に複雑な戦後史を重ねた。それもまた駅伝ということか。

（武田薫／スポーツライター）