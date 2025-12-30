2026年6月11日（現地時間）にカナダ、アメリカ、メキシコで共同開催W杯が幕を開ける（決勝は7月19日）。出場国は「16増」の「48」。試合数も「40増」の「104」に膨れ上がり、日本が初のベスト8入りを果たすには、決勝トーナメントで「2勝」しなければならない。カギを握っているのが、森保ジャパンで不動の1トップを務めるオランダ1部フェイエノールト所属のFW上田綺世だ。

■レジェンドの太鼓判

23年3月28日、日本は大阪でコロンビア代表と対戦。後半から出場した上田が左からのクロスにジャンプ一番！ 190センチ近い長身DFの頭越しに強烈なヘディングシュートを放った。GKの好セーブに阻まれたが、このシーンを見たメキシコ五輪得点王の釜本邦茂氏（25年8月10日死去）は「彼の空中戦は世界で通用する。両足から放たれる重くて速いシュートの威力も大きな武器。このままスケールアップして26年W杯で活躍してほしい」と話した。

当時ベルギー1部でプレーしていた上田は23年8月、オランダの名門フェイエノールトに引き抜かれた。釜本氏の見立ては間違っていなかった。

25年10月14日。日本は東京でブラジル代表と対戦した。過去13試合未勝利の王国相手に2-2で迎えた後半26分だった。

左CKに合わせて打ち込んだ強烈ヘディングシュートは、GKの胸板をはじき飛ばすようにしてゴールに吸い込まれ、これが決勝点。上田はブラジル戦勝利という歴史的快挙の立役者となった。

61センチの“電柱”太もも

身長182センチ・体重76キロのサイズは、欧州のスタンダードでは大柄とはいえない。しかし「屈強DFを背負ってもポストプレーをキッチリこなせる」ことが武器。欧州挑戦前から、下半身を中心としたフィジカル強化に努めたたまものである。

オランダでも「臀部と太もも」でDFの動きを封じる。相手ゴールに背を向けながら味方からのボールを受ける際、背中に張り付くように密着マークしてくるDFに臀部と太ももを押し付け、ゴール方向に後ずさりすることでマークを無力化する。

「上田の太もも回りを測ったら61センチあった。一般的な電柱の太さが60センチですからね。電柱よりも太い脚2本が、上田の好パフォーマンスを支えている」（サッカー関係者）

■運とツキ

11月30日の第14節・テルスター戦の前半25分だった。右サイドからのクロスをPA内に走り込んで絶妙左足トラップで収め、すぐさま右足を振り抜いてシュート。ボールはDFの股間越しにゴール左サイドに決まった。

当初は上田のゴールと発表されたが、試合中にDFの足に当たって入ったのでオウンゴールに変更された。しかし、試合終了後に上田のゴールに訂正され、これで「リーグ14試合.14ゴール」の荒稼ぎ。得点ランクも堂々の1位キープである。

12月3日、ドイツの欧州移籍専門サイト「トランスファー・マルクト」が、上田の移籍金相場が「1.5倍の27億円に跳ね上がった」と報じた。

W杯など大きな国際大会のメンバーを選ぶに当たり、特に点取り屋は「運やツキを持っている選手を選ぶのがベスト」というのがサッカー界では通例だ。

オウンゴールを自らの得点に引き寄せるパワーを持っている上田。12月6日の第15節・ズヴォレ戦では怒涛の4ゴール固め打ち。15試合.18ゴールとして2位に8点差をつけ、得点王争いトップを独走中だ。このまま得点王のタイトルを獲得してW杯でゴールを量産したら、森保ジャパンのベスト8も見えてくるか。

▽上田綺世（うえだ・あやせ）1998年8月28日生まれ、茨城・水戸市出身。J鹿島のジュニアユースから鹿島学園高。法政大2年次に全日本大学サッカー選手権優勝。2019年7月に法大サッカー部を退部して鹿島に入団。22年にベルギー1部セルクル・ブルージュに移籍。23年8月にオランダ1部の名門フェイエノールトに完全移籍した。代表デビューは法大在学中の19年5月、ブラジルで開催されたコパ・アメリカ。22年2月にモデルの由布菜月との結婚をSNSで発表した。

ところで森保ジャパンと言えば、どうしてJリーグの得点ランクトップ選手でも、代表入りできないのか。その背景にある「森保監督の確固たるポリシー」とは。

