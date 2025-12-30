対ドルでややしっかり＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは午前からしっかり。朝の０．６６９１ドルから午後に０．６７１５ドルを付けた。ユーロドルやポンドドルが上昇するなど、ドルは午後に入って全面安となっており、豪ドルドルを支えた。昨日は海外市場で金の反落が見られたことで、豪ドルも売りが出て０．６７２７から０．６６８３を付けた。少し戻してオセアニア市場を迎えると、その後も豪ドル買いが優勢。ドル全面安に加え、金の下げ止まりも支え。



豪ドル円は午前中にドル円の上昇を受けて上昇。昼過ぎに１０４円８４銭を付けた、。午後は少し戻してもみ合い。



NZドルも対ドルではドル安を受けてしっかりとなり、朝の０．５８００割れから０．５８１８を付けている。対円では午前の上昇もあって９０円５０銭割れから９０円８２銭を付けた。



今週の主な発表予定

豪州・NZ共になし

