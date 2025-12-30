『M-1』準優勝のドンデコルテ渡辺、話題のチャーハン動画を公開 反響続々「みんな銀次に夢中」「芸能界最強」
『M-1グランプリ2025』で準優勝を果たし、一躍注目を集めたドンデコルテ・渡辺銀次が、YouTubeチャンネル『それいけ益々荘』に出演。『M-1グランプリ2025 アナザーストーリー』内で話題になった、チャーハン作りの様子を公開した。
【動画】これはうまそう！渡辺銀次が話題のチャーハン動画を公開
『アナザーストーリー』では、元々組んでいたコンビが解散し、暗黒時代に突入していた渡辺が、チャーハン作りに熱中していたと紹介。渡辺による「チャーハンに集中しておけば、お笑いの情報は入ってこないですから。チャーハンうまくなればなるほど、病んでいるのかもしれないですね」との言葉も飛び出していた。
今回の動画の概要欄では「ドンデコルテ渡辺銀次がまだドンデコルテを組む前の相方を探してるドン底時代に、暇すぎて毎日チャーハンを作りまくってました。そのチャーハンがめちゃくちゃうまいので彼が益々荘を旅立つ前に作ってもらい記録に残しました。M-1グランプリ2025アナザーストーリーでも取り上げられた益々荘を代表する益々飯です」と紹介。
ファンからは「もうみんな銀次に夢中」「かっけぇ大人」「芸能界最強チャーハン！」「銀次のネギ油売り出してほしい」などといった感想が相次いで寄せられている。
