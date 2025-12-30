ÍÜÌ¿¼òÀ½Â¤¡¢³ô¼°Èó¸ø³«²½¤Ø¡¡ÊÆKKR¤¬Í¥Àè¸ò¾Ä¸¢
¡¡ÍÜÌ¿¼ò¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÍÜÌ¿¼òÀ½Â¤¤Ï30Æü¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ç¤Î¾å¾ì¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢³ô¼°¤ÎÈó¸ø³«²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Èó¸ø³«²½¤Ë¸þ¤±¤¿Æþ»¥¤Ç¡¢ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎKKR¤¬Í¥Àè¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Íè·î¤Ë³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È°ìÉô¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÍÜÌ¿¼òÀ½Â¤¤Ï¡Ö¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯3·î´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡ÖÌôÍÑÍÜÌ¿¼ò¡×¤ÎÈÎÇä¤¬¿¶¤ë¤ï¤ºÁ°´üÈæÌó7³ä¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èó¸ø³«²½¤Ç¶ÈÀÓ²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿·Ð±Ä²þ³×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÍÜÌ¿¼òÀ½Â¤¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1600Ç¯º¢¤Ë¸½ºß¤ÎÄ¹Ìî¸©¤ÇÍÜÌ¿¼ò¤¬Â¤¤é¤ì»Ï¤á¤¿¡£1923Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢55Ç¯¤ËÅì¾Ú¤Ë¾å¾ì¤·¤¿¡£