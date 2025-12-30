「この僕に勝てるとでも！」「オラオラオラァーッ！」

【写真を見る】【動画】「オラオラオラァーッ！」「この僕に勝てるとでも！」大音量ボイスにド迫力の面！ モンスターウルフはクマ撃退の切り札になるか...山形市では来年度から本格導入へ！

聞くものすべてが怯んでしまいそうな声。そして、ド迫力の面構え。

今年、全国的に異常なペースでクマが目撃されました。クマは、人だけではなく、農作物も標的に。山形県内でも収穫前の野菜や果物が食い荒らされるなど、深刻な被害を受けました。

そんな中、救世主として登場したのが、オオカミに似た動物撃退装置、「モンスターウルフ」です。

山形市の畑では、深刻化する野生動物による農業被害を防ぐため９月からモンスターウルフを使った実証実験が行われました。

■驚くべきは声の数と音量

モンスターウルフは北海道の企業が開発したもので、半径およそ１５メートル以内に動物が近づくとセンサーが感知。

動物が慣れないよう、機械音や動物の鳴き声、さらに人の声など５０種類以上の音をランダムに流し動物を威嚇します。

その中のひとつが・・・「オラオラオラァーッ！」なのです。

さらに、衝撃なのはその音量。救急車のサイレンよりも大きい最大９０デシベルの大音量で動物を驚かせます。

いきなりこれほど大きな音で威嚇されたら、私たち人間も驚いてしまいそうです...

■ヒグマだってかなわない！

こちらが北海道で撮影された実際の画像です。

畑に現れたヒグマ。モンスターウルフが反応すると逃げていきました。

モンスターウルフは大きな音と光で威嚇するため、ヒグマは明らかに驚いているように見えます。

■効果はてきめん！

山形市高瀬のキャベツ畑です。

こちらの畑では毎年、イノシシやクマ、サルなど野生動物による食害が相次いでいて、ネットや金網を張ったり、ラジオを流したりするなど対策を行ってきました。

それでも今年は特に食害がひどかったとのこと。

しかし、今年９月からモンスターウルフを使った実証実験ところ...

畑でキャベツなどを育てる 桜井正子さん「モンスターウルフを設置してから食害はない」

畑でキャベツなどを育てる 桜井正子さん「（モンスターウルフの前方には）来ないです。それは本当に（効果）てきめん。あと、来なくなったのはサル。音で来なくなったのかなと思う」

桜井さんが、食害はない！と断言するほど、効果はてきめんだったようです。

※インタビューは１１月下旬

■しかし、足跡が...

食害はありませんでしたが、課題がなかったわけではありません。

一定の効果が確認されている一方、センサーがついていないためモンスターウルフが反応しない後ろ側の土地では、イノシシの足あとなどが時折見つかったということです。

実証実験は１２月上旬まで行われました。山形市は、来年度、モンスターウルフを本格的に導入する予定だということです。

今年、これまで類を見ないほど目撃されたクマ。手塩にかけて育てた農作物の被害は、農家の生活などに影響を及ぼす大きな脅威です。

被害の大きさによっては、消費者にも影響を与える可能性も...

国や自治体は、モンスターウルフのような効果が期待できる対策を早急に進めることが重要であると感じます。