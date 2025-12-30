「今日が本当に″最後″だから」カーナビを描いた漫画に最後の最後で泣かされるなんて!!急展開が心に響く【作者インタビュー】
「どうも。はじめまして！ナビさんです」。1カ月ちょっと前のある日、主人公の車のカーナビが勝手にしゃべり出した。カーナビいわく、アップデートされて最新版の対話機能付きナビになったとのこと。「流行りのAI的なアレです」と自己紹介するナビさん。最初は受け入れがたかった主人公だが、1カ月も続くとナビさんとの会話にすっかり馴染んでしまった。しかしこのナビさん、最新機能の割には「有能」というより「多能」で、お茶目に道を間違えたり、歌を歌い始めたり(音痴)、割り込みをする車に威嚇したり…ちょっと大変な機能付きだった。それでも主人公はこのナビさんを気に入っていた。なぜなら「彼女とののろけ話を笑って聞いてくれる機能」を備えていたからだ。この漫画の著者はイイジマさん。普段は子育てをしながら薬剤師としてパート勤務をしているワーママだが、歴史と実績のある青年漫画の登竜門「ちばてつや賞」の第79回で佳作を受賞した経歴を持つ。本作を読んだ読者から「はじめは笑って読んでたのに、最後に泣かすってなんだよこれ」「マジか…マジか…！」「やば、いい話すぎる」というコメントが届いた。イイジマさんに本作について話を聞いてみた。
ある日突然、主人公のカーナビが喋り始めた！詳しく聞けば、どうやらアップデートされて対話型になったらしいが、「ナビさんです、シクヨロ」という自己紹介やノリのいい会話、さらに歌まで披露してしまう、有能というよりは"多能"なカーナビ・ナビさん。しかし、1カ月ちょっと経ったこの日、目的地に到着すると主人公はナビさんから「じゃあね、さよなら」と別れを告げられてしまう…。実は、ナビさんの正体が亡くなった自分の彼女だと気づいていながら、何も言わずに一緒に過ごしていた主人公。ナビさんとの最後のドライブを終えた先に待っていたのは、"悲しい別れ"だけではなかった。
本作「ナビさん」を描こうと思ったきっかけは「声優さんが音声案内してくれるカーナビがあるという話題を耳にして、カーナビと会話できたらおもしろいなぁと考えたのがきっかけです」と作者のイイジマさんは語る。
本作を含め、「何らかの形で人の心に留まるような話を作りたいと思っています。なので、読んですぐ忘れられないように、ストーリーを練るのにはかなり時間をかけてます」と制作に込める思いを話すイイジマさん。「自分自身がそうなのでメンタル弱めの登場人物は描きやすいです」と自己投影しやすいキャラクター像を教えてくれた。
読者からは「明日からナビが気になってしまいます」というコメントも寄せられている。切ないストーリーでありながらも、笑いの要素も散りばめられていてやさしい世界が広がる本作、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：イイジマ
