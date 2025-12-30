お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が、29日深夜に生放送されたABCテレビの特番「八方・今田のよしもと楽屋ニュース2025〜万博級の国宝ネタでエッホエッホ倍倍FIGHT!SP」（後11・10）に出演。ギャラ予想に、思わず真相をつぶやいた。

「長袖をください」が今年の新語・流行語大賞にノミネートされるなど大活躍だった津田。その年収を、ファイナンシャルプランナー1級の資格を持つサバンナ・八木真澄が試算した。

「劇場は月8回…単価は2.5万で月20万、年240万。番組はレギュラー6本で、単価が月200万の年2400万。ラジオ1本、これが月12万の年144万」と着々と予想した。

さらに「YouTubeは登録者数48万人…案件込みで月180万の年2160万。そしてCM6本で3200万。合計で8144万円なんですよ」と明細と総額を打ち出した。

「月で割ったら678万円。ただ、津田は24時間テレビで月に800万って言ってるんですよ。ちょっとかっこつけて盛ったと思うんです」と八木に指摘された津田は、腹を抱えて大笑い。「八木さん、八木さん。少なく言うてますわ！」と告げ、スタジオからは「えーーーっ！」と声が上がった。

MC・今田耕司から「1級どうなってるんですか」とツッコミが入り試算表を必死に見直す八木に、津田は隣で笑いが止まらなかった。