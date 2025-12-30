女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが30日までに更新され、俳優・寛一郎（29）のオフショットを公開した。

同番組は「放送中に出せなかった蔵出しオフショットをお届け！ちょっと懐かしい、お見合い時の銀二郎さんです」とコメントし、笑顔でピースをする寛一郎のオフショットを公開。

寛一郎が演じた郄石が演じるトキの婿・銀二郎は、第4週で一度姿を消し4年の月日を経て13週目で再登場した。再登場した銀二郎は事業に成功した実業家になっており、その際の役作りについては「13週を撮るまでの間に、2〜3週間くらいあったので、何か変化をつけたいなと思って。洋装にもなることですし、厚みがないとスーツってあまり似合わないのかなと思って、とりあえず体重を増やしてみようかなと思って。8キロくらい増やしました」「みたらし団子を1日15本ぐらい、毎日食うっていうのをやってたんですよ」と27日に放送された同局の「土スタ」（土曜後1・50）で明かしていた。

フォロワーからは「銀二郎ロスにとって貴重な1枚です」「凄く嬉しいオフショット」「銀二郎さん笑顔がめっちゃ可愛いですね」「銀次郎さん4年後立派になりましたね」「髷で裃姿だった銀二郎さんが頑張って素敵なジェントルマンに…」「銀二郎さん、また見たいなあ」といった反響が寄せられている。