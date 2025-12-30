プロボクシングWBA世界スーパーライト級1位・平岡アンディ（29＝大橋）の世界初挑戦が来年3月までに行われる予定と、米リング誌のマイク・コッピンガー記者が日本時間30日、自身のXで報じた。WBA世界スーパーライト級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（29＝米国）と平岡の試合が「2026年の第一四半期に予定されている」と記した。

平岡vsラッセルは当初、11月14日に米フロリダ州マイアミで、世界的ユーチューバー兼プロボクサーのジェイク・ポール（米国）vsWBA世界ライト級王者ジャーボンテ・“タンク”・デービス（同）のアンダーカードとしてスケジュールされていた。しかし、デービスが元交際相手へのDVなどで訴訟を起こされたため、興行自体が延期された。

ポールの相手は元統一世界ヘビー級王者アンソニー・ジョシュア（英国）に変更されて興行は今月19日にマイアミで行われたが、平岡とラッセルの試合はアンダーカードから外れて未定となっていた。

小学生の頃に「さんまのSUPERからくりTV」出演経験がある平岡は、13年12月のプロデビューから24戦全勝19KO。21年10月に佐々木尽（24＝八王子中屋）に11回TKO勝ちしてスーパーライト級の日本＆WBOアジア・パシフィック2冠王者に輝き、24年9月にはWBA世界スーパライト級挑戦者決定戦に9回TKO勝ちしていた。