「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）によるYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が30日までに更新され、カズレーザーが「毎回しんどかった」番組名を明かした。

カズレーザーは「『カズレーザーと学ぶ。』が毎回しんどかったですね」と告白。同番組は9月まで日本テレビで放送されていた自身が司会の番組で、さまざまな分野の最先端の研究者から新しい知識を学ぶ教養バラエティーだった。

「スタッフさんが調べていることだからいいですけど、調べてくれた分くらいは自分で勉強しようかなと思っていたので、やっぱり結構大変でしたね」と振り返った。

同番組に2回出演したことがある松陰寺は「自分がプレゼンするとなると、カンペベースじゃできないよね」と共感。「ちゃんと（頭に）入れていなかないと本当の議論になった時に論理立ててしゃべれないから、打ち合わせも入念だったから、いろいろ自分でも勉強していったな。それを毎回やってるんだもんな？」と語りかけた。

カズレーザーは「別に自分がしゃべるわけじゃないけど、せっかく専門家の方が来てしゃべってくれるからそのことは調べておきたいな、本とか読んでおいた方がいいだろうなと思ってやっていたから大変は大変でしたね」と入念な準備について明かした。