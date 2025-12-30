渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（53）、畑山隆則氏（50）のボクシング元世界王者が、YouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。サウジアラビア・リヤドで行われたスーパーバンタム級転向初戦で中谷潤人（27＝M.T）が苦戦した原因が“階級の壁”にあることを否定した。

畑山氏は「階級の壁と言っている人がいたけど、そうは思わない。体調だと思う」と切り出した。

中谷は世界ランカーのエルナンデスに3―0で判定勝ち。国内新記録のプロデビュー32連勝を飾ったが、右目を腫らすなど精彩を欠いた。

畑山氏はその要因として“空気感”を挙げた。「中谷くんは普段ロサンゼルスを拠点にして米国は慣れているけどリヤドは初めての場所。気圧が違えば体調も変わる」と指摘した。

竹原氏も「体が明らかに重そうだったし、調整がうまくいってないのかなと思った。スピードもあってバシバシパンチ当たって倒れないなら階級の壁だけど、この試合に関してはやりにくい相手と調整不足（が原因）かなと思う」と同意した。

日本とリヤドは時差マイナス4時間。砂漠地帯で乾燥しており、気温も高い。加えてスーパーバンタム級転向初戦と難しい条件が揃ったことをレジェンド3人は中谷苦戦の要因に挙げた。