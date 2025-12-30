Image: Hyakuseki

スマホのバッテリー残量に、もう一喜一憂しない。双方向充電器「KWJ-111」があれば、それが当たり前の日常になるかもしれません。

フル充電のバッテリーがいつも潤沢。専用充電ステーションとセットの軽量チャージャーをポケットに忍ばせてみませんか？

小さな「充電所」をいつでも手元に

Image: Hyakuseki

専用充電ステーションで最大4本のバッテリーを同時に充電可能な「KWJ-111」。単に手軽なだけでなく、「バッテリーに予備がある」という安心感は、心に余裕をもたらしてくれます。

チャージャー本体はボタンひとつでフタが開き、使い切ったバッテリーを引き抜いて新しいバッテリーをカチッと差し込む。この一連の作業がわずか数秒で完了し、モバイルバッテリー充電の億劫さを軽減します。

からまるイライラとは無縁なケーブルレス

Image: Hyakuseki

「KWJ-111」は、日々の荷物に加えても気にならないサイズ感。わずか40gの軽量ボディで、ポケットやバッグにもすっきり収納できます。加えて、コネクタ（USB Type-C、Lightningから選択可能）が本体に内蔵されているので、ケーブルを持ち歩く必要がありません。

Image: Hyakuseki

さらに「KWJ-111」は、Type-CタイプとLightningタイプの2種類から選べる隠しコネクタを採用。使用時以外は本体に収納でき、ケーブルレスというちょっとした手軽さが、使い続けたくなる理由になります。

最大22.5Wの出力に対応した急速充電機能

Image: Hyakuseki

カフェで過ごすようなわずかな時間で、効率よくデバイスを充電したい。そんなニーズにも応えるのが、最大22.5Wの出力に対応した急速充電機能です。

Image: Hyakuseki

USB-PDやQC（Quick Charge）はもちろん、PPSやAFCといった多様な充電プロトコルに対応しているのも特長のひとつ。お手持ちのスマホやタブレットの対応規格により、効率的な充電が見込めて、本体への充電も高速です。

Image: Hyakuseki ・対応バッテリー：21700型リチウムイオン電池 ・容量（1本あたり）：5000mAh ・最大出力：22.5W（デバイスへの給電） ・USB-PD：20W対応 ・その他対応規格：QC、PPS、AFC、FCP、DCP、PE ・急速充電に非対応のデバイス：5V-2Aの通常充電に自動切り替え

Image: Hyakuseki

必要なときに、必要なだけの電力がそばにある…そんな、電源とのスマートな付き合い方を、始めてみませんか？

「KWJ-111」の詳しいスペックについては、以下のWebページを参照してみてください。

＞＞瞬速交換＋4本同時充電でもう電池切れに悩まない！ステーション一体型・双方向充電器

Image: Hyakuseki

Source: CoSTORY