Image: Miyuki19730523

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

工業製品にあふれた現代、「1つ1つ手作業で作られたモノ」に触れる機会はほとんどありません。

今回ご紹介する「樹木の財布」は、台湾の老舗職人メーカー・PARSEC DESIGNが一つひとつ手作業で仕立てる、呼吸するアートのような逸品です 。

同じ職人が作ったとしても再現が不可能な模様

Image: Miyuki19730523

この商品、文字通り、木製の財布なのですが、注目するのが財布表面の一部にある模様です。

薄くスライスされた天然木と、銀の硫化反応を利用した日本初展開の「焼箔（やきはく）」技法が織りなす模様で、世界に二つとして同じものは存在しません 。

Image: Miyuki19730523

単なる「色を塗った箔」ではなく、金属の化学変化を芸術に変えたのが焼箔技法です。この技術は、銀が持つ「硫黄に反応して硫化すると色が変わる」という性質を利用したもの。

極限まで薄く打ち延ばされた銀箔に、職人が硫黄の蒸気を慎重に反応させます。反応の度合いによって、深い青、鮮やかな紫、渋みのある銅色など、金属とは思えない多層的な色彩が浮かび上がるのが特徴です。

おもしろいのが、この技法は再現が非常に困難という点。職人が同じ手順を踏んだとしても、全く同じ模様が生まれることはありません 。

機能美を超えた「使える」アート

Image: Miyuki19730523

本来、箔は非常に繊細な素材ですが、この財布には実用性を担保するために透明な高硬度ニスが丁寧に塗布されています。この処理のおかげで、日常的な摩擦やキズから箔を守り、美しい発色を長く保つことができるというわけです。

まさに工芸品と言える非常に手の込んだ手間がかかっているこちらの商品。ただの美しさだけでなく、「使えるアート」として落とし込んでいる点が魅力です。

木の温もりがくつろぎの時間をもたらす。ストレス社会に寄り添う、呼吸する樹木の財布 16,600円 超早割24%OFF machi-yaで見る

Image: Miyuki19730523

Source: machi-ya