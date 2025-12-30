インスタグラムで報告

フィギュアスケートの全日本選手権に出場し、女子シングルで2位になった17歳の島田麻央（木下グループ）が“ご褒美”を報告。卓上に並んだ品々に「デカいですね」と、ファンの視線が集中している。

大好きなものを前に笑顔がはじけた。

全日本閉幕から8日が経った29日、自身のインスタグラムに「全日本選手権 準優勝のご褒美に大好きながってん寿司のお寿司を沢山いただきました」とつづった投稿で島田は、大きなマグロやサーモンのネタが乗った皿を前に嬉しそう。店にはサインを残したようで「がってん寿司 新宿西落合店の皆様ありがとうございました」と感謝をつづっている。

この投稿に反響が広がり、コメント欄には祝福や驚きの声が並んだ。

「まおちゃん、よかったね、たくさんのお寿司」

「美味しいの食べてパワーチャージできたかな」

「寿司ネタがデカいですね」

「存分にエネルギーチャージできてるといいですね」

「ネタの大きさがハンパないですね」

「めちゃくちゃ美味しそう」

島田は来年2月のミラノ・コルティナ五輪の選考を兼ねた全日本選手権で2位となったものの、年齢制限のため五輪出場はできない。ただ注目は世界に広がっているようで、韓国語でも「たくさん食べて大きくなってね。かわいいお姫様」というコメントが寄せられていた。



