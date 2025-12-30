「何年も同じバッグ」はもう卒業！【ZARA】40・50代のおしゃ見え！「洗練バッグ」

気づいたら何年も同じバッグを使ってる……。気分を変えるなら、トレンドカラーをバッグで取り入れてみるのもありかも！ 今、おすすめしたいのは【ZARA（ザラ）】でゲットできる「ブラウンバッグ」。無駄のない洗練されたシルエットや、季節感を高める素材で、ミドル世代のデイリーコーデにぴったり。オンにもオフにも活躍しそうなので、ぜひ在庫があるうちに手に入れて。

くすみカラーが上品なレザーバッグ

【ZARA】「フラップレザーバッグ」\7,690（税込・セール価格）

豚革を使用したマットな風合いが魅力のショルダーバッグ。ゆったりと曲線を描くフォルムが、洗練見えをサポートしてくれそう。やや小ぶりなサイズ感ながら小物を整理しやすいインナーポケット付きで、実用性もバッチリです。

冬ムードを盛り上げるコーデュロイバッグ

【ZARA】「コーデュロイ調トートバッグ」\6,590（税込）

季節感漂うコーデュロイ素材のワンハンドルバッグ。ハンドルやパイピング、フロントのバックル付きベルトにレザー調素材が使われていて、カジュアルな中にも高級感が漂います。サイズは約40cm × 37cm × 12.5cmと荷物がしっかり入りそうな大きさなので、通勤用にもぴったり。

writer：Emika.M