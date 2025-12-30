日本共産党の委員長や議長を務めた不破哲三（ふわ・てつぞう、本名・上田建二郎＝うえだ・けんじろう）さんが死去したことが３０日、分かった。９５歳だった。１０代で入党し、１９６９年の衆院選で初当選。以来、２００３年に引退するまで１０期にわたり衆院議員を務め、党の理論的支柱とされた。００年に党トップの議長に就任後は、志位和夫前委員長と共に党を先導した。

１０代の時から約８０年にわたり、人生を共産党の活動に捧げてきた不破さんが、静かに逝った。党関係者が明らかにした。

教育者の父を持つ不破さんが、共産党の門を叩いたのは、旧制一高（現在の東大教養学部）の学生だった１９４７年の時。東大農学部を卒業後は、鉄鋼労連（現在の日本基幹産業労働組合連合会）に書記として就職した。

６４年には最年少で党中央委員となり、当時党の実力者だった宮本顕治氏の“秘蔵っ子”と言われた。党内で頭角を現す大きなきっかけとなったのが、衆院選初当選の翌年、７０年に宮本氏が委員長に就任するのに合わせ、書記局長に抜てきされたことだった。当時４０歳の若さだったことから「共産党のプリンス」と呼ばれ、将来を嘱望された。

その後も宮本氏の懐刀として活動を続けていたが、９７年に宮本氏が議長を退き、影響力が低下すると、志位氏との体制を確立。９８年には、文化大革命以降断絶が続いていた中国共産党との関係を正常化し、議長に就任した２０００年の党大会では、党規約から「前衛政党」などの表現を削除することを採択するなど、柔軟路線への転向を率いた。

０３年に「党の活動を発展的に進めるうえで、若い世代に引き継ぐことが大事だ」との理由から、衆院議員１０期で政界引退を表明。０６年には議長も退任したが、最高指導部である常任幹部会委員にはとどまり続けた。１９年の参院選では、８９歳の高齢ながら猛暑の中、都内で選挙カーに乗ってマイクを握り、候補者の応援演説に立った。また、２０年１月に静岡県熱海市で開かれた党大会では、議長退任以来、１４年ぶりに演説するなど、党の精神的支柱として存在感を示していた。

プライベートでは登山が趣味で、党委員長就任時には「私の特効薬は山登り」と話したことも。政治に関する数々の著書がある中、山と渓谷社から「私の南アルプス」という自身の登山経験を著した本を出版したこともあった。

◆不破 哲三（ふわ・てつぞう）本名・上田建二郎。１９３０年１月２６日、東京都中野区生まれ。父は教育評論家の上田庄三郎氏、兄は日本共産党元副委員長の上田耕一郎氏。旧制一高在学中の４７年に共産党入党。５３年に東大農学部を卒業し鉄鋼労連の書記となる。６９年の衆院選で旧東京６区から出馬し初当選。以降、１０期連続当選。２０００年、第３代の党中央委員会議長に就任。０３年に政界を引退し、０６年に議長を退任。