広東省・深圳西部港区の蛇口コンテナふ頭。（１２月９日、ドローンから、深圳＝新華社配信／唐蜀全）

【新華社深圳12月30日】中国広東省深圳税関がこのほど発表した深圳市の1〜11月の貿易額は前年同期比0.6％増の4兆1200億元（1元＝約22円）となり、国内都市の1位を維持した。うち輸出は3.5％減の2兆5千億元、輸入は7.7％増の1兆6200億元だった。

貿易形態別では、一般貿易額が2.7％減の2兆2千億元で全体の53.5％、保税物流方式が6.8％増の1兆1千億元で26.7％、加工貿易が3.3％増の7969億元で19.3％をそれぞれ占めた。

企業形態別では、民間企業の貿易額が2.1％減の2兆8200億元で68.4％、外資企業が14.0％増の1兆1700億元で28.3％を占めた。国有企業は29.6％減の1336億元となった。

輸出品目別では、機械・電気機器が4.3％増の1兆9千億元で、輸出額全体の76.1％を占めた。うちコンピューター・同部品の輸出は8.9％増の2926億1千万元、音響映像機器・同部品は6.5％増の834億4千万元、集積回路（IC）は40.8％増の2177億5千万元だった。新興産業のうち、リチウム電池は31.3％、3Dプリンターは30.4％、電気自動車（EV）は6.7％、医療機器は5.1％それぞれ増加した。

輸入品目別では、機械・電気機器が9.5％増の1兆3200億元で輸入額全体の81.5％を占めた。うちICの輸入は19.7％増の7363億元、コンピューター部品は13.1％増の2670億元となった。農産物は9.9％増の894億元で5.5％を占め、うち食糧（穀類・豆類・芋類）が96.1％増、食用水産物が35.5％増、肉類が1.3％増だった。