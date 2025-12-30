第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は来年１月２、３日、東京・大手町の読売新聞社前から神奈川県箱根町の芦ノ湖までを往復する１０区間２１７・１キロのコースで行われる。

３連覇を狙う青学大の黒田朝日（４年）、３大会ぶりの王座奪還に挑む駒大の佐藤圭汰（同）、悲願の初優勝を目指す国学院大の野中恒亨（３年）ら、勝負の行方を左右する各校のエースたちを紹介する。

区間賞５回、区間新４回

今季の駅伝シーズンは、優勝争いに絡めないチームにあって、他校のエースを圧倒して孤軍奮闘。青学大の黒田朝日（４年）は「自分が走りで引っ張り、箱根に向かう姿を見せるのが一番」と、誓いを立てた。

言葉通り、１１月のＭＡＲＣＨ対抗戦１万メートルでは中盤以降先頭で引っ張り続け、学内記録を塗り替える２７分３７秒６２。鼓舞されたチームメートも２７分台を連発し、漂っていた暗雲を一掃した。

初マラソンに挑んだ２月の大阪で２時間６分５秒の学生新記録を樹立した日本長距離界の期待株。卒業後の実業団ではマラソンで国際舞台を目指すが、箱根への思いも熱い。「箱根と言えば青学、青学と言えば箱根。王者のプライドを持って戦う」

大学３大駅伝は２年時から皆勤し、全て区間３位以内。「相手でなく、自分の走りに意識を持っていける」と常に揺るがず、区間賞は５回、区間新も４回に上る。原晋監督が「天性の駅伝男」と呼ぶゆえんだ。

今回は３年連続で２区を託される見込み。前々回は区間賞、前回は７人を抜いて従来の区間記録を上回って区間３位だった。「前回の自分の記録を上回る走りをして笑って終わりたい」。３連覇を遂げ、世界へ羽ばたくつもりだ。（井上敬雄）