大型犬がソファで寝転んでいる姿は、まるでおじさんのようで…？投稿は記事執筆時点で3万3000回再生を突破し、「めっちゃ可愛い」「着ぐるみ着た人だよね？ｗ」といった声が寄せられています。

【動画：ソファで眠そうにしている大型犬を見てみたら…おじさんすぎる寝姿】

ソファでくつろぐ大型犬

TikTokアカウント「chaushiba.popotaaa」に投稿されたのは、チャウチャウ×柴犬のMIX犬「ぽぽ太」くんがソファでくつろいでいる様子です。

ソファの肘掛けを枕にして、仰向けに寝転がっているぽぽ太くん。左手は体の横にだらりと置いて、右手はお腹の上に。そして左足は真っ直ぐ伸ばし、右足だけ軽く曲げた状態でリラックス。その寝姿は、休日のおじさんにしか見えません…！

おじさんのような姿に爆笑

飼い主さんがそばにいってお顔にカメラを向けても、ぽぽ太くんは身じろぎもせずにくつろぎ続けていたそう。そして薄目を開けて、カメラをじーっと見つめてきたとか。「今週も仕事が忙しくて疲れてんだ。ちょっと寝かせてくれや」という声が聞こえてきそうな渋い表情まで、おじさんっぽいぽぽ太くんなのでした。

この投稿には「可愛すぎる」「癒されました」「休日の俺やん」「新橋のあたりに居そうw」「私もお隣で寝たいです」といったコメントが寄せられています。

大型犬は優しいお兄ちゃん

ぽぽ太くんはとても優しい性格をしていて、一緒に暮らしているポメラニアンの「ぺこ」ちゃんにとって良きお兄ちゃんなのだそう。また飼い主さんの実家のチワワちゃんとも、とても仲良しとのこと。

3匹が一緒にカートに乗っておでかけした時には、ぽぽ太くんがぺこちゃんとチワワちゃんを背中に乗せて、クッション代わりになってくれている場面もあったとか。大きな体に優しさと愛らしさがぎゅっと詰まっているぽぽ太くんは、これからも多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

ぽぽ太くんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「chaushiba.popotaaa」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chaushiba.popotaaa」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。