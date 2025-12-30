ＭＬＢ公式サイトは２９日（日本時間３０日）、各球団の番記者が選出する２６年シーズンのブレイク候補選手を紹介し、ドジャースは佐々木朗希投手（２４）が、日本人では唯一名を連ねた。

メジャー１年目だった今季は、開幕から先発ローテ入りしたが、５月に右肩のインピンジメント症候群のため離脱して１勝止まりに終わった朗希。それでも９月に一時的にリリーフに転向すると、ポストシーズンでは守護神を務めるなど存在感を示した。レギュラーシーズンでは１０登板（うち先発８）で１勝１敗、防御率４・４６だったが、ポストシーズンではすべてリリーフで９試合に登板して０勝０敗３セーブ、２ホールド、防御率０・８４だった。

ＭＬＢ公式サイトのソニア・チェン記者は「佐々木は米国での１年目に大きな期待をかけられていたが、日本から飛び込んで期待に応えられたのはポストシーズンからだった。肩のケガで数か月は離脱したが、リリーフで復帰し、圧倒的な投球を見せた。そこで圧巻の球威は証明された。これから彼とドジャースにとって重要なことは、シーズン開幕からベストな投球を見せ、先発に戻って状態を維持することだ」と記した。