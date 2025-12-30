◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 井岡一翔―マイケル・オルドスゴイッティ ▽ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）級挑戦者決定戦 吉良大弥―イバン・バルデラス（１２月３１日、大田区総合体育館）

ＷＢＡ世界ライトフライ級級挑戦者決定戦の前日計量が３０日、都内のホテルで行われ、ＷＢＡ世界ライトフライ級２位の吉良大弥（２２）＝志成＝がリミットより１００グラム軽い４８・８キロ、同級７位イバン・バルデラス（２４）＝メキシコ＝が４８・４キロでクリアした。

プロ４戦目で“世界前哨戦”に挑む吉良は、ＷＢＡ・ＷＢＯ世界同級統一王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝への挑戦を見据え「これがＷＢＡの挑戦者決定戦なので、自然とそう（世界王座挑戦）なると思う。自信？ ないとこの試合をしていないので、あるってことです」と力強く語った。

同級では今月１７日、ＷＢＯ王者だったサンティアゴがＷＢＡ王者・高見亨介（２３）＝帝拳＝に判定勝ちし、２団体統一王者となった。吉良が次戦５戦目で世界王座を獲得すれば、元４階級制覇王者の田中恒成に並ぶ日本最速記録となるが、吉良は「試合がある程度遠かった時は記録を狙って世界王者になりたいなと思っていたが、直前になったらイバン選手に勝つ、というモードになっている。それだけです」と目の前の試合に神経を集中した。

試合に備え、シルバーヘアに染めた。「ほぼなんとなくですけど、刀っぽいかな、って感じですね。９割なんとなくです」。「忠臣蔵」で有名な吉良上野介をイメージしたという。

吉良は奈良・王寺工高時代にアジアジュニア選手権５０キロ級、高校選抜、高校総体と３冠を獲得。東農大を２年で中退し、４６勝（１６ＲＳＣ）６敗のアマチュア戦績を残してプロの道に進んだ。昨年６月のプロデビュー戦、同１０月のデビュー２戦目ともに１回ＫＯ勝ち。今年５月の３戦目で初めて世界ランカーと対決し、ジャクソン・サパタ（ベネズエラ）から２度のダウンを奪い大差判定勝ちしている。

戦績は吉良が３戦全勝（２ＫＯ）、ガルシアが１３勝（５ＫＯ）４敗１分け。

試合は映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」の有料プラン「Ｌｅｍｉｎｏプレミアム」で独占生配信される。