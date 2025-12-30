木下優樹菜、13歳長女とのデートショット公開 娘からの言葉に感動「素敵な関係」「美人親子」
【モデルプレス＝2025/12/30】元タレントの木下優樹菜が12月28日、自身のInstagramを更新。長女との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】芸人の30代元妻「大人っぽい」13歳長女との街中ショット
木下は「気づけば、毎年恒例みたいになっている12月長女との2人デートン」とつづり、写真を複数枚投稿。街中で撮影した長女との2ショットを公開し、「『Ririna.ママみたいな女友達に出会いたいなぁ』と言ってくれて嬉しくて ワイン一気飲みして」と娘からの言葉を明かしている。
この投稿には「仲良しで羨ましい」「美人親子」「親子デート素敵」「娘さんの言葉に胸熱」「娘さん目が隠れていても大人っぽいのわかる」などといった声が寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
