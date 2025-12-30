2014Ç¯¤Î¥¢¥¦¥§¡¼»¾´ôÀï¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¼ê¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÊ¡²¬¡¦¥×¥·¥å¥Ë¥¯´ÆÆÄ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¡¡ÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤òÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÃ´Åöµ­¼Ô¤ò¤Ä¤±¤Æ¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤­¤¿¡£ÎòÂå¤ÎÃ´Åöµ­¼Ô¤¬»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤ë¡£

¡¡·Ð±Ä´íµ¡¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î2014Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤Ï¤Þ¤ë¤Ç­à´Æ¶Ø­á¤À¤Ã¤¿¡£´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê±þÀÜ¼¼¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿µ­¼Ô¿ô¿Í¤ËÏÃ¤¹½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î¥×¥·¥å¥Ë¥¯´ÆÆÄ¤ÎÀ¼¤ÏÅÜµ¤¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£

¡¡¡Ö¤Ê¤¼¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Ã¯¤¬°­¤¤¤ó¤À¡×¡£¼ÂºÝ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢µ­¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤è¤¦µá¤á¤¿¡£Ä¥¤êµÍ¤á¤ë¶ÛÄ¥´¶¡£µÍÌä¡¢¤¤¤ä»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹éÌä¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¡Ê¿´¤ÎÀ¼¡Ë­à¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢Ê¬¤«¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ð¤ì¤ë¤ä¤ó¡£¤É¤¦¤·¤è¡Ä­á

¡¡Æ±Ç¯¤ÏJ2¤Ç13¾¡11Ê¬¤±18ÇÔ¤Î16°Ì¡£¾¡¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¡¢¥×¥·¥å¥Ë¥¯´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç»ä¤¬²¿¤«¤ò¸À¤ï¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¡Ê¿´¤ÎÀ¼¡Ë­à¤³¤³¤Ï¶¯¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê­á

¡¡°Õ¤ò·è¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¨¤ë¤Ï¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·Ê¹µ­¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¿·Ê¹¤Ç½ñ¤­¤Þ¤¹¡×

¡¡ÊÆ¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¡£Åà¤ê¤Ä¤¯¼¼Æâ¡£10Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤À¤¬¡¢Á¯ÌÀ¤Ëµ­²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤¢¤Î»þ¡¢´ÆÆÄ¤Ïµ­¼Ô¤Ë¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤È¸å¤Ë»×¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤â¶¥µ»¤ò¸«¤ëÌÜ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë»Å»ö¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÇ¯¤«¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²ñ¼Ò°÷¿ÍÀ¸¤Î°ì¤Ä¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¶ì¤¤Îò»Ë¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤½Ð¤â¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É¬Á³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¿Í»Ø´ø´±¤ÏÂàÇ¤¤·¡¢·Ð±ÄÂÎÀ©¤â°ì¿·¡£15Ç¯¤Ë°æ¸¶ÀµÌ¦´ÆÆÄ¤ò¾·¤¤¤ÆJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤À¤¬¡¢¹¶·â¿Ø¤Ï¥×¥·¥å¥Ë¥¯´ÆÆÄ¤¬½ÅÍÑ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤«¤éµ¯ÍÑ¤·¤Æ°é¤Æ¤¿¶â¿¹·ò»Ö¡Ê¸½¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¾ë¸å¼÷¡¢ºäÅÄÂçÊå¡Ê°úÂà¡Ë¡¢¼ò°æÀëÊ¡¡Ê¸½¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë¤é¤Î±Ô¤¤¹¶·â¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐJ1Éüµ¢¤ÏÃ£À®¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¸À¤¤²á¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£

2015Ç¯¤Î¥¢¥¦¥§¡¼ÆÁÅçÀï¤ÇÁ°È¾¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÊü¤Ã¤¿Ê¡²¬¡¦¶â¿¹¡ÊÃæ±û¡Ë

¡¡Ã´Åöµ­¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï¹õÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥­¥¢´ÆÆÄ¤ÎÂ³ÅêÊý¿Ë¤ò¥¯¥é¥Ö¤¬¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¡£´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤òÊó¤¸¤¿¸å¤ËËÜ¿Í¤¬¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡×¤ÇÂàÇ¤¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¡£

2019Ç¯6·î¡¢ÆÍÁ³¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥Ú¥Ã¥­¥¢»á

¡¡ÍâÇ¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤Î»þÂå¤ËÃ´ÅöÉüµ¢¡£½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤¡¢µ­¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹â¤ÎÌ¾ÍÀ¡¢¡ÖÍ¥¾¡¸¶¹Æ¡×¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡£

¡¡»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃ´Åö¤Ï¡¢µ­¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Î¿ô¤À¤±¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê2014¡¢15¡¢17¡¢18¡¢22¡Á24Ç¯Ã´Åö¡¡¸þµÈ»°Ïº¡Ë