¡ÖÃ¯¤¬°¤¤¤ó¤À¡×¤Þ¤ë¤Çà´Æ¶Øá¤Î¼¼Æâ¡¡ÆÃ¥À¥Í¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡ÚÃ´Åöµ¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î30Ç¯¡Û
¡¡ÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤òÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÃ´Åöµ¼Ô¤ò¤Ä¤±¤Æ¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£ÎòÂå¤ÎÃ´Åöµ¼Ô¤¬»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤ë¡£
¡¡·Ð±Ä´íµ¡¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î2014Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤Ï¤Þ¤ë¤Çà´Æ¶Øá¤À¤Ã¤¿¡£´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê±þÀÜ¼¼¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿µ¼Ô¿ô¿Í¤ËÏÃ¤¹½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î¥×¥·¥å¥Ë¥¯´ÆÆÄ¤ÎÀ¼¤ÏÅÜµ¤¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¼¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Ã¯¤¬°¤¤¤ó¤À¡×¡£¼ÂºÝ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢µ¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤è¤¦µá¤á¤¿¡£Ä¥¤êµÍ¤á¤ë¶ÛÄ¥´¶¡£µÍÌä¡¢¤¤¤ä»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹éÌä¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ê¿´¤ÎÀ¼¡Ëà¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢Ê¬¤«¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ð¤ì¤ë¤ä¤ó¡£¤É¤¦¤·¤è¡Äá
¡¡Æ±Ç¯¤ÏJ2¤Ç13¾¡11Ê¬¤±18ÇÔ¤Î16°Ì¡£¾¡¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¡¢¥×¥·¥å¥Ë¥¯´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç»ä¤¬²¿¤«¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ê¿´¤ÎÀ¼¡Ëà¤³¤³¤Ï¶¯¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Êá
¡¡°Õ¤ò·è¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¨¤ë¤Ï¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·Ê¹µ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¿·Ê¹¤Ç½ñ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¡£Åà¤ê¤Ä¤¯¼¼Æâ¡£10Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤À¤¬¡¢Á¯ÌÀ¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤Î»þ¡¢´ÆÆÄ¤Ïµ¼Ô¤Ë¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤È¸å¤Ë»×¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤â¶¥µ»¤ò¸«¤ëÌÜ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë»Å»ö¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÇ¯¤«¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²ñ¼Ò°÷¿ÍÀ¸¤Î°ì¤Ä¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤¤Îò»Ë¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤½Ð¤â¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É¬Á³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¿Í»Ø´ø´±¤ÏÂàÇ¤¤·¡¢·Ð±ÄÂÎÀ©¤â°ì¿·¡£15Ç¯¤Ë°æ¸¶ÀµÌ¦´ÆÆÄ¤ò¾·¤¤¤ÆJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤À¤¬¡¢¹¶·â¿Ø¤Ï¥×¥·¥å¥Ë¥¯´ÆÆÄ¤¬½ÅÍÑ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤«¤éµ¯ÍÑ¤·¤Æ°é¤Æ¤¿¶â¿¹·ò»Ö¡Ê¸½¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¾ë¸å¼÷¡¢ºäÅÄÂçÊå¡Ê°úÂà¡Ë¡¢¼ò°æÀëÊ¡¡Ê¸½¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë¤é¤Î±Ô¤¤¹¶·â¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐJ1Éüµ¢¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¸À¤¤²á¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ã´Åöµ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï¹õÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥¥¢´ÆÆÄ¤ÎÂ³ÅêÊý¿Ë¤ò¥¯¥é¥Ö¤¬¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤òÊó¤¸¤¿¸å¤ËËÜ¿Í¤¬¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡×¤ÇÂàÇ¤¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÍâÇ¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤Î»þÂå¤ËÃ´ÅöÉüµ¢¡£½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤¡¢µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹â¤ÎÌ¾ÍÀ¡¢¡ÖÍ¥¾¡¸¶¹Æ¡×¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃ´Åö¤Ï¡¢µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Î¿ô¤À¤±¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê2014¡¢15¡¢17¡¢18¡¢22¡Á24Ç¯Ã´Åö¡¡¸þµÈ»°Ïº¡Ë