ベガルタに別れ「とてもさびしい」苦悩の決断、“まだまだ未熟な”24歳がJ１クラブへ完全移籍
仙台大を卒業後の2024年にベガルタ仙台に加入。１年目は24試合に出場し、２年目の今季は30試合でピッチに立ち、J初ゴールを含む２得点をマークした。
着実に成長する石尾陸登が12月30日、クラブの公式サイトで「このたび、ジェフユナイテッド千葉へ移籍することになりました」と伝えた。J１復帰を果たした名門クラブに完全移籍する。
その胸中は複雑だ。「このクラブを離れるのはとてもさびしいですし、この決断をするまでにすごく悩みました。しかし、短いサッカー人生の中でJ１でプレーするチャンスをいただけたのでチャレンジすることに決めました」。
ベガルタでの日々を振り返る。
「2024年、ベガルタ仙台でプロサッカー選手になるという夢を叶えることができました。楽しみもあった反面、それと同じくらいの不安もありました。しかし、監督やコーチ、チームメートやスタッフのみなさんにサッカー面でもそれ以外の部分でも支えてもらい、毎日楽しく過ごすことができました。ピッチ内でもピッチ外でもたくさんの温かいサポートをいただきました。
そしてファン・サポーターのみなさん。2024年の開幕戦でプロサッカー選手として初めてピッチに立った時、みなさんの迫力ある応援を聞いて、改めて自分はすごいクラブに加入することができたと今でも鮮明に覚えています。
そして今シーズンのアウェー磐田戦で初めて自分のチャントを聞いた時には本当にうれしかったです。みなさんを満足させられるようなプレーができなかったり、けがをして長期離脱していた時もありました。それでも変わらず、応援していただき、いつも自分の力になっていました。まだまだ未熟な自分に大きな愛情をくださったみなさんのことが本当に大好きです」
24歳DFの新たな旅立ち。「大学を卒業してプロのキャリアをスタートさせたのがベガルタ仙台で良かったです」とし、「２年間という短い時間でしたが、ここで過ごした日々は僕のサッカー人生の大切な宝物です。本当にありがとうございました」と感謝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
着実に成長する石尾陸登が12月30日、クラブの公式サイトで「このたび、ジェフユナイテッド千葉へ移籍することになりました」と伝えた。J１復帰を果たした名門クラブに完全移籍する。
その胸中は複雑だ。「このクラブを離れるのはとてもさびしいですし、この決断をするまでにすごく悩みました。しかし、短いサッカー人生の中でJ１でプレーするチャンスをいただけたのでチャレンジすることに決めました」。
ベガルタでの日々を振り返る。
そしてファン・サポーターのみなさん。2024年の開幕戦でプロサッカー選手として初めてピッチに立った時、みなさんの迫力ある応援を聞いて、改めて自分はすごいクラブに加入することができたと今でも鮮明に覚えています。
そして今シーズンのアウェー磐田戦で初めて自分のチャントを聞いた時には本当にうれしかったです。みなさんを満足させられるようなプレーができなかったり、けがをして長期離脱していた時もありました。それでも変わらず、応援していただき、いつも自分の力になっていました。まだまだ未熟な自分に大きな愛情をくださったみなさんのことが本当に大好きです」
24歳DFの新たな旅立ち。「大学を卒業してプロのキャリアをスタートさせたのがベガルタ仙台で良かったです」とし、「２年間という短い時間でしたが、ここで過ごした日々は僕のサッカー人生の大切な宝物です。本当にありがとうございました」と感謝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集