◇WBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦 同級2位・吉良大弥(志成)＜12回戦＞同級7位 イバン・バルデラス(メキシコ)（2025年12月31日 東京・大田区総合体育館）

世界4階級制覇・井岡一翔（36＝志成）のバンタム級転向初戦のセミファイナルとして行われるWBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦の前日計量が30日、都内のホテルで行われ、同級2位の吉良大弥（22＝志成、3勝2KO）がリミットの48.9キロ、同級7位イバン・バルデラス（24＝メキシコ、13勝5KO4敗1分け）は48.9キロでパスした。

吉良は髪をシルバーに染めて登場し、「吉良って武士でいるじゃないですか。武士の刀をイメージしました」と説明した。プロで過去3戦はスーパーフライ級、フライ級で戦っており、初のライトフライ級での試合となるが「体調的には問題ない。練習に支障がないような（体重の）落ち方をしてくれた」と明かし、「練習でもボクシングの技術を変えるとかではなく、レベルを上げる、質を上げることをコツコツとやっていたら上がっていた」と話した。

相手の印象を問われると「（フェースオフで）目を合わせたら良い選手、良い人だなと感じた」と答え、試合の映像を見て「好戦的な、ザ・メキシカンというイメージを持ってます」と述べた。今回勝てばWBAの指名挑戦者となり、元世界4階級制覇王者・田中恒成（引退）に並ぶ国内最速5戦目での世界王座獲得が視界に入る。「WBAの挑戦者決定戦なので、勝てば自然とそうなると思う。そうなったらうれしいし、自信はある」と抱負を語った。ライトフライ級では今月17日に高見亨介（帝拳）との統一戦を2―1の判定で制したレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）がWBAとWBOの統一王者。前評判は若い高見が有利とされていただけに「軽量級にはあなどれない選手がいる。過大評価して臨んだ方がいいと勉強になりました」と表情を引き締めた。

▼バルデラス 体調はとても良い。吉良選手は非常に攻撃的でパワフルな選手で、良いと思う。明日はグレートでスペクタクルな見本となるような試合をしたい。