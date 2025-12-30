阪神の注目の若手選手を紹介する企画第５回は山田脩也内野手（２０）を取り上げる。２年目の今季は２軍で１００試合に出場し、打率・１９８、５１安打をマーク。ルーキーイヤーと比べて横ばいの印象だが、プロ初本塁打を含む３発を放ち、パンチ力が向上した。

もっとも課題が残ったのは持ち味だったはずの守備だった。ウエスタンでは２１個の失策を記録。秋季キャンプでは「論外ですね。焦りすぎたというか急がなくてもいいのに急いだプレーが多かった。もっと楽にプレーできたら」と振り返った。

失策減少へフェニックス・リーグから取り組んでいた練習がある。「グラブを地面に着けたまま素早く移動できるようにっていうのはずっとやっていました」。上体が高いことからボールをつかめず抜けたり、グラブではじいたりすることがあった。現在は基礎から取り組んでいる。

入団時から課題だった打撃力も少しずつ向上している。１０月１５日のファニックス・リーグ斗山戦では満塁弾を放った。長打力向上の理由は新フォーム。シーズン途中からヘッドが投手側に入りすぎないフォームでバットを振っていた。「結果も欲しいけど１打席１打席自分と向き合っていきたい」と欲を出さずに自らのやり方を確立する。来季は３年目。「開幕１軍、スタメンを目指してやっていきたい」。１軍で固定が叶わなかった遊撃の椅子を来季は必ず射止める。