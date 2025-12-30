°æ²¬°ìæÆ¡¡Å¾µé½éÀï¤Ë°ÕÍß¡ÖÁ´Á³¶¯¤¤¤Ê¡¢Àï¤¨¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×ÃæÃ«½á¿Í¤Î¶ìÀï¤âÊ¬ÀÏ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê¾å¸ÂÂÎ½Å£µ£³¡¦£µ¥¥í¡ËÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡Ê£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé£¹°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡á»ÖÀ®¡Ë¤Ï£µ£³¡¦£µ¥¥í¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÆ±µé£±£±°Ì¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê£²£´¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë£µ£³¡¦£³¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡££µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ£±³¬µé¾å¤²¤¿°æ²¬¤Ï¡ÖÁ´Á³¶¯¤¤¤Ê¡¢Àï¤¨¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡·×ÎÌ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç°æ²¬¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ®Ä¹¤òµá¤á¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¤¿¤Ó¤·¤í¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ËËþÂ´é¡£Å¾µé½éÀï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ï¢ÇÔ¤«¤é¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ò¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤âÁ´Á³¶¯¤¤¤Ê¤È¡¢Àï¤¨¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£·Æü¤Ë¤Ï£´³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬È½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤ÎÂÇ¤¿¤ì¶¯¤µ¤È°µÎÏ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢³¬µé¤ÎÊÉ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯½Ð¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿°æ²¬¤Ï¡Ö³¬µé¤ò¾å¤²¤¿¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼ÌÌ¤À¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¤¤Ä¤¤Å¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢µ÷Î¥¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ÆÀÜ¶áÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢³¬µé°ÊÁ°¤ËÀï¤¤Êý¤È¤·¤Æ¤¤Ä¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢£±³¬µé¾å¤²¤ëÆñ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤â£´³¬µé¡ÊÀ©ÇÆ¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æñ¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿È¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ£±³¬µé¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤ÏÊÌ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£³¬µé¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤«¡£