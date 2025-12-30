高橋ひかる、美脚透けるタイツ×ショーパンコーデに「目を疑うスタイルの良さ」「おしゃれ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/30】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が12月29日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】24歳女優「目を疑うスタイルの良さ」美脚透けるセクシーコーデ
高橋は「プードルファー あったかわいい」とつづり、ファーコート姿を披露。コートに合わせたショートパンツからはスラリとした美しい脚が伸びている。
この投稿にファンからは「目を疑うスタイルの良さ」「冬なのに眩しい」「可愛すぎて息止まった」「破壊力すごい」「おしゃれ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高橋ひかる、ショーパン美脚披露
◆高橋ひかるのショーパン姿が話題
