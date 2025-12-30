小倉優子、三男とのカレー作りの様子公開「親子で料理憧れる」「サングラスしてるの微笑ましい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/30】タレントの小倉優子が12月29日、自身のInstagramを更新。三男とカレーを作った様子を公開した。
【写真】3児のママタレ「ほっこりする光景」5歳息子との調理風景
小倉は「先日、三男と一緒にカレーを作りました！」と報告。「玉ねぎが辛くて、サングラスをかけることに」と記し、三男が包丁を上手に使って茄子や玉ねぎを切る姿や完成したカレーとともにピースをする姿を披露した。「三男は、自分で作ったカレーをニコニコで頬張っていました」「次は何を一緒に作ろうかな」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ほっこりする光景」「三男くん上手」「親子で料理憧れる」「めっちゃ美味しそう」「サングラスしてるの微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
