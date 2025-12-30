乃木坂46岩本蓮加、2ヶ月遅れのハロウィンコスプレ披露「誰か分からなかった」「2次元から出てきたみたい」の声
【モデルプレス＝2025/12/30】乃木坂46の岩本蓮加が12月29日、自身のInstagramを更新。2ヶ月遅れのハロウィン仮装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】乃木坂46人気メン「2次元から出てきたみたい」金髪ロングで雰囲気一変
岩本は「はっぴーはろうぃん」と綴り、金髪ロングヘアのウィッグを被った姿を投稿。「＃殺戮の天使」とハッシュタグを付け、ゲーム／アニメ「殺戮の天使」の主人公であるレイチェル・ガードナーに変身した姿を披露している。
この投稿に「コスプレ姿も可愛い」「ハロウィン大遅刻（笑）」「誰か分からなかった」「2次元から出てきたみたい」「仮装姿見れて嬉しい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆岩本蓮加、ハロウィンコスプレ披露
◆岩本蓮加の投稿に反響
