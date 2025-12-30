年末年始もめんつゆで簡単おもてなし『帆立てカルパッチョ』かけるだけでごちそうに！
こんにちは、料理研究家のジョーさん。です。
ごちそうの準備に忙しい年末年始。そんなときも「めんつゆ」が活躍します。今回紹介するのは、さっと切って、混ぜてかけるだけで完成のレシピ。生食用の帆立てに、めんつゆとオリーブオイル、レモンの酸味を合わせた、手軽なのに華やかで満足感のある一皿です。
火を使わずに作れるので、あと一品欲しいときや、さっぱり食べたい日におすすめです！
『帆立てのめんつゆレモンカルパッチョ』のレシピ
調理時間
15分
材料（2人分）
帆立て貝柱(刺し身用) 5個（110〜120g）
赤パプリカ(またはピーマン) 1/8個
塩 ひとつまみ
〈A〉
めんつゆ(4倍濃縮) 大さじ1と1/2
オリーブオイル 大さじ1と1/2
レモン汁 小さじ2
こしょう 少々
※赤パプリカの代わりに、ピーマンを使ってもOKです。ピーマンの場合は、香りが強いので切ってからさっと水にさらすとすっきりした味わいになりますよ。
※このレシピで使うめんつゆは4倍濃縮推奨ですが、水分が多くなるのが気にならなければ3倍濃縮でも作れます。味をみながら、めんつゆの量を増やして作ってみてください。
作り方
1.帆立て貝柱は厚みを3枚にスライスし、塩をふる。パプリカはみじん切りにする。
ここで塩けをふるひと手間は重要です。下味がつくだけでなく、臭みを抜く効果があります。
2.ボールに1のパプリカとAを混ぜ合わせる。
3.帆立てを器に並べ、2をかける。
めんつゆカルパッチョソースは、食べる直前にかけてください！ こうすることで帆立ての水分が出にくく風味よくいただけます。
バゲットを添えて、前菜風に楽しんでもおいしいです。
この「めんつゆカルパッチョソース」は、サーモンやほかの白身魚の刺し身などでも使えます。帆立てがないときもぜひ試してみてくださいね。
料理研究家。世界に一つでも多くの幸せな食卓を作り出すをミッションに活動する。
WEBで“バズる”レシピを得意とし、Xフォロワー数は約40万、Instagramは8.5万。『めんどうなことしないうまさ極みレシピ』（KADOKAWA）など、レシピ本を5冊上梓。
2021年に法人化した、レシピ動画制作、フードスタイリング、撮影、記事執筆などをワンストップで行う、食に特化した制作会社を運営している。
