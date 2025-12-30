南明奈、息子とのディズニー2ショットに反響「立ち姿そっくり」「ほっこり」夫・よゐこ濱口優撮影
【モデルプレス＝2025/12/30】タレントの南明奈が12月29日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・よゐこの濱口優と息子の東京ディズニーシーのショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】36歳美女タレント「立ち姿そっくり」息子とのディズニー2ショット
南は「優さんカメラ」とつづり、東京ディズニーシーで撮影された南と息子の2ショットを公開。手を繋いだ家族ショットとなっている。
この投稿には「素敵な家族」「楽しそう」「ほっこりする」「手繋ぎショット癒し」などといった声が寄せられている。
南は、2018年5月にお笑いコンビ・よゐこの濱口と結婚。2022年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
