MBSアナ、最終面接で「事件」…藤林温子アナの秘話に「そんなことあります？」 “じわじわくる” 貴重エントリーシート写真も公開
MBSの福島暢啓アナ、藤林温子アナ、海渡未来アナが、30日までに更新されたYouTubeの同局アナウンサー公式チャンネル「ウラオモテレビ」で、入社当時のエントリーシートを披露した。
【動画】赤面必至！入社当時のエントリーシート公開 福島暢啓アナ、藤林温子アナ、海渡未来アナ
今月19日に公開された動画「【大公開】赤面必至！入社当時のエントリーシートを発掘！アナウンサー3人の当時の就活を振り返ってみました！」では、2027年度入社に向けた採用エントリーが始まっていることから、現役アナが当時を振り返った。
まず、2011年入社の福島アナのエントリーシートの写真に、一同が「赤ちゃんみたい」「かわいい」と歓声。続いて、22年入社の海渡アナのエントリーシートは、写真なども飾らず等身大の自分を表現。藤林アナは「これを全部見た時に、等身大でウソ偽りなく純粋な感じで書いてくれてるから、『海渡未来ってこういう子なんだ』っていうのが分かるエントリーシートですよね」と感嘆した。
そして、15年入社の藤林アナのエントリーシートを見ると、福島アナが「いろいろビックリするんだけど」とツッコミまくり。ミニスカート姿で「じわじわくる写真」も披露された。
さらに、人事担当者が藤林アナの採用に関する秘話を明かした。初めて東京で会った際、メガネをかけており「すっごい賢そうな人だった。メガネをかけると印象が変わるんですよ」と証言。それは目立つための作戦ではなかったというが、最終面接ではさらに「事件」が起きたという。最終面接では、メガネをかけて来なかった。
その理由について、藤林アナは「最終面接のときは人数が少なかったので、メガネをかける機会がないなと思ったんです。でも、一応持っていこうと思って（カバンに）忍ばさせたつもりだったんですけれども、事件が起きまして。メガネを入れたはずのメガネケースがないぞ…と」と説明。
会場が大騒ぎになったというが「（カバンから）パッとだしたのがテレビのリモコン」で、ドーンと爆笑。藤林アナは「待機室のテレビをつけてみようか？ってなって、ポチッとつけたら、ついたんです」とオチ。海渡アナは「絶対わざとですよ！」「そんなことあります？」と猛ツッコミだった。
このほか、MBSの人事担当者がエントリーシートを作成する際に意識していることなどが明かされた。
