「KEIRINグランプリ2025」（優勝賞金1億4600万円）はきょう30日、平塚競輪11Rで争われる。6R終了後には場内で競馬の騎手・武豊（55）と坂井瑠星（28）、スポニチで競輪予想も披露する矢作芳人調教師（64）がトークショーを行った。

大の競輪好きでもある武と矢作師。矢作師は「豊とはほとんど競輪の話しかしない。競輪の作戦会議ばかり」と言えば、武も「G1の決勝は日曜日が多いし、“今日は誰だと思います？”という話をしています」と場内を沸かせた。置いていかれ気味の坂井は「本番の2秒くらい前まで展開の話をされていた。師匠には賭ける側の気持ちも分かるようにと言われている」と明かした。

グランプリの予想について武は「古性選手を応援しようと思っている。強いですし、今年G1を勝てていない。選手は心に引っかかっていると思うし、今日は絶対勝ちたいでしょう」と王者狙い。師は「真杉君に頑張ってもらってヨシタク（吉田拓矢）。今日、助手と話していて“（吉田は）5番ですね”と。サウジカップもBCも5番だった。今年の僕のラッキーナンバーになります！」と宣言。坂井は「同世代として真杉君。いつもG1を勝つとおめでとうと言ってくれるけど、僕はまだ言えていない。今回、言いたいですね」と親交のある関東の暴れん坊を推した。