駒木根葵汰、年内最後の『レコメン』のゲストは増子敦貴＆樋口幸平 突然のキャラ変に戸惑い「25歳でやることじゃない」
俳優の駒木根葵汰が29日、月曜日のパーソナリティーを担当する文化放送平日夜の番組『レコメン！』（月〜木 後10：00〜深1：00）に出演。ゲストに増子敦貴（GENIC）と樋口幸平を迎え、トークを繰り広げた。
【写真あり】駒木根葵汰の『レコメン』年内最後のゲストは増子敦貴＆樋口幸平 特撮ファン大喜びのショット
駒木根は『機界戦隊ゼンカイジャー』（2021）で五色田介人／ゼンカイザー、増子は『ゼンカイジャー』でゾックス・ゴールドツイカーツーカイザー、樋口は『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（2022）で桃井タロウ／ドンモモタロウとスーパー戦隊シリーズに縁の俳優たちが集結した。
午後11時からのゲストとして先に増子が登場。増子は冒頭からハイテンションで、駒木根は「怖い、怖い！僕の知っている増子敦貴じゃない、違う増子敦貴を呼んできました？」と苦笑い。改めて増子が「よろしくお願いし増子敦貴」と自己紹介。「こんな爪痕を無理に残そうとするタイプじゃなかった」と駒木根が首をかしげると、増子は「最近、芸風が変わりまして！」と突然の報告をした。「25歳でやることじゃないよね？」と駒木根が確認すると、増子は「そう間違えている。誰か止めてくれ！誰も止めないんだよね…。誰にも『変だよ』と言われないんだよ…」と認めて、爆笑をさらっていた。出会って5年目で「何かを捨てた」という増子に、駒木根は「後で話し合おう」と呼びかけていた。その後も仲良しトークを展開していた。
続けて樋口も登場。改めて増子がイレギュラーすぎる自己紹介をしてから、紹介された樋口は「これの後には無理です（笑）。外で聞いていたけど、そんなことするようになったの？」と丁寧にツッコミ。増子は「パワーアップした」と力説していたが、駒木根＆樋口はパワーダウンではないかと疑っていた。唯一、武道館のステージに立ったことがない樋口をイジったり、増子が『レコ大』への熱い思いを語るなど、内容もたっぷりだった。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真あり】駒木根葵汰の『レコメン』年内最後のゲストは増子敦貴＆樋口幸平 特撮ファン大喜びのショット
駒木根は『機界戦隊ゼンカイジャー』（2021）で五色田介人／ゼンカイザー、増子は『ゼンカイジャー』でゾックス・ゴールドツイカーツーカイザー、樋口は『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（2022）で桃井タロウ／ドンモモタロウとスーパー戦隊シリーズに縁の俳優たちが集結した。
続けて樋口も登場。改めて増子がイレギュラーすぎる自己紹介をしてから、紹介された樋口は「これの後には無理です（笑）。外で聞いていたけど、そんなことするようになったの？」と丁寧にツッコミ。増子は「パワーアップした」と力説していたが、駒木根＆樋口はパワーダウンではないかと疑っていた。唯一、武道館のステージに立ったことがない樋口をイジったり、増子が『レコ大』への熱い思いを語るなど、内容もたっぷりだった。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。