気象庁によりますと、東北地方では、冬型の気圧配置や上空の強い寒気の影響により、あす（３１日）昼過ぎから１月１日にかけて大雪となる所がある見込みです。

【新春寒波】雪雨シミュレーション 1月2日ごろから日本海側を中心に大雪のおそれ

大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に注意・警戒してください。

３１日は、低気圧が発達しながらオホーツク海を北東へ進み、１月１日にかけて日本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みです。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３３度以下の寒気が流れ込むでしょう。

このため、東北地方では、大雪となる所がある見込みです。予想よりも上空の寒気が強まった場合や、発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

（＊気象庁 大雪に関する東北地方気象情報 第1号）

また、気象庁の予想天気図を確認すると、今後、次第に冬型の気圧配置が強まる見込みです。雪と雨のシミュレーションでは、1月2日ごろから日本海側を中心に大雪のおそれがあり、帰省のUターンには注意が必要です。



【画像①】はあす（31日）午前9時の予想天気図です。

