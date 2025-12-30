「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午後２時現在で、キオクシアホールディングス<285A.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



同社はＮＡＮＤ型フラッシュメモリーを製造。年初来の株価上昇率は６倍を超え、今年のプライム銘柄の上昇率でトップとなる見通しだ。ＡＩデータセンター関連での需要の急増を背景に、半導体メモリー市況の高騰が社会的にも話題となっているが、市況高の恩恵を期待した買いが直近の株価の支えとなっている。もっとも今年１年が好パフォーマンスとなったことを受け、同社株を利食って出遅れた銘柄に資金をシフトさせる投資行動が足もとではみられている。株価の深押しは回避されているものの、目先の調整圧力を警戒する投資家の存在が、売り予想数の増加につながったとみられている。



出所：MINKABU PRESS