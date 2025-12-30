◇サッカー・アフリカ選手権(日本時間22日〜2026年1月19日、モロッコ)

アフリカ選手権のグループステージはA、B組の最終節計4試合が行われました。

各組の上位2チームと各組3位の上位4チームが、ノックアウトステージに進出します。A組では開催国・モロッコのアユブ・エル・カービ選手が2得点をあげる活躍。ザンビア相手に3-0で快勝し、首位通過を果たしました。

A組のもう1試合、コモロ対マリはスコアレスドローに。この結果、勝ち点1を積み上げたマリが3戦連続ドローで勝ち点3とし、グループ2位通過を決めています。

B組ではここまで2連勝でグループ首位のエジプトが、アンゴラとスコアレスドローの結果。勝ち点を7に伸ばして首位通過しました。

ジンバブエと南アフリカの1戦は激しい点の取り合いに。両チーム2点ずつ取り合って迎えた後半37分、南アフリカがPKで勝ち越して勝利しました。南アフリカは勝ち点を6としグループ2位を決めています。

＜グループステージ第3戦結果＞◆A組モロッコ 3-0 ザンビアコモロ 0-0 マリ◆B組南アフリカ 3-2 ジンバブエアンゴラ 0-0 エジプト