【サッカー/アフリカ選手権】A&B組の最終節終了 開催国のモロッコが3発快勝で首位通過
◇サッカー・アフリカ選手権(日本時間22日〜2026年1月19日、モロッコ)
アフリカ選手権のグループステージはA、B組の最終節計4試合が行われました。
各組の上位2チームと各組3位の上位4チームが、ノックアウトステージに進出します。A組では開催国・モロッコのアユブ・エル・カービ選手が2得点をあげる活躍。ザンビア相手に3-0で快勝し、首位通過を果たしました。
A組のもう1試合、コモロ対マリはスコアレスドローに。この結果、勝ち点1を積み上げたマリが3戦連続ドローで勝ち点3とし、グループ2位通過を決めています。
B組ではここまで2連勝でグループ首位のエジプトが、アンゴラとスコアレスドローの結果。勝ち点を7に伸ばして首位通過しました。
ジンバブエと南アフリカの1戦は激しい点の取り合いに。両チーム2点ずつ取り合って迎えた後半37分、南アフリカがPKで勝ち越して勝利しました。南アフリカは勝ち点を6としグループ2位を決めています。＜グループステージ第3戦結果＞
◆A組
モロッコ 3-0 ザンビア
コモロ 0-0 マリ
◆B組
南アフリカ 3-2 ジンバブエ
アンゴラ 0-0 エジプト