パク・ソジュン、『明日はきっと』オフショット大量公開 ウォン・ジアンとの遊園地シーンも 「ギョンドに会えて嬉しい」「2人がとってもかわいい」
俳優のパク・ソジュンが、30日までに自身のインスタグラムを更新。ウォン・ジアンと共に主演する韓国ドラマ『明日はきっと』（Prime Videoにて独占配信中／原題：ギョンドを待ちながら）のオフショットを公開した。
【写真】『明日はきっと』のオフショットを大量公開したパク・ソジュン
同作は、2度の恋愛を経て別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）とソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、不倫スキャンダル記事を報道した記者と、そのスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃密な恋を描くロマンスドラマ。
投稿では「ギョンドの画像投稿第2弾。多くの人にギョンドとジウが届くことを願って」のメッセージと共に、オフショットや撮影風景をたくさん投稿。スーツで社員証を下げる姿や、学生時代シーン、ウォン・ジアンと遊園地で撮影する動画、最後に台本の落書きも公開した。
この投稿にファンからは「ギョンドに会えて嬉しい」「2人がとってもかわいい」「本当にハンサムですね」「撮影は大変だろうけど、楽しく見ているよ」「癒やされる」「年末に彩りをありがとう」と反響が集まっている。
