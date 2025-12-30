日本で放送が開始されてから100年となった2025年は、また日本の放送史に暗く消しがたい負の刻印が記された年として記憶されるだろう。（総務省担当 野口敦史）

■放送業界激震

2024年12月に週刊誌報道で露呈した、フジテレビの元社員と元タレントの中居正広氏との間で起きたトラブル。事案を説明するために1月に2度行われたフジテレビ社長会見での対応をめぐり世論が沸騰するにつれ、行政の反応も硬化した。

当時、放送行政を所管していた村上誠一郎前総務相は、1月17日の記者会見で初めて事案に言及した際には「しばらく見守るしかない」と静観の構えだったが、わずか4日後の会見では、フジテレビに対して「できる限り早期に調査を進め、スポンサーや視聴者の信頼回復に努めていただきたい」と調査の加速化を要請。

さらにその後、同社が設置した第三者委員会によって、事案が「業務の延長線上における人権侵害行為」と認定されると、村上前総務相は4月3日、フジテレビと親会社に「厳重注意」の行政指導を文書で発出し、コンプライアンス＝法令順守の強化策策定や経営陣の意識改革を強く求めた。

さらに、この行政指導と同日、民放連＝日本民間放送連盟とNHKにも、フジテレビと同様の事態を再び引き起こすことのないように、人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性を確保するよう取り組むことを要請した。これにより、いわゆる「フジテレビ問題」が「放送業界全体の問題」となった。

■民放連、前面へ

総務省は有識者会議「放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会（以下『ガバナンス検討会』）」を設置した。目的は、放送事業者に求められるガバナンスの具体的内容やその確保のために、放送事業者・業界団体（民放連）・国がそれぞれ果たすべき役割を話し合うことだ。

6月の第1回会議で、村上前総務相は「フジテレビの事案は放送に対する国民の信頼を失墜させた。自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすもので極めて遺憾だ」と強い表現で断じたが「健全なガバナンスが確保されてこそ、放送の自主自律の理念が揺るぎないものになる」と述べ、放送事業者の自助に余地を残した。

ほぼ毎月1回のペースで議論を重ねるこの会議で、民放連は放送業界全体のために前面に立つことになった。キーワードは、放送の「自主自律」である。

【ガバナンス検討会の主な内容】

8月7日：民放連は、207の会員社のうち95％は非上場会社で、売り上げや従業員数などの企業規模でもかなりの幅があるため「一律に適用され順守を求められるは困難だ」と説明、ガバナンスの具体的な実施方法は各会員社の自主性を尊重する方式が望ましいとの考えを示す。

9月24日：民放連は独自のガバナンス強化策の素案を説明。中心となるのは「民間放送ガバナンス指針」の制定で、

（1）「公共性の発揮」

（2）「人権尊重の徹底」

（3）「法令や社会規範の順守」

また、民間放送の利害関係者は社会全体であるとの認識から、

（4）「透明性の向上」

さらに、取締役会が関係者との取引も含めて業務を監督することを重視する観点から、

（5）「適切な経営体制の確立」が基本原則。

会員社は指針の適用状況を毎年1回、自主的に点検・公表し、民放連は会員社に対して助言・アドバイスするなどが骨子。本強化策は、11月6日の民放連理事会で正式決定された。今後は2025年度末までに「民間放送ガバナンス指針」を制定し、外部の専門家を議長とする「ガバナンス検証審議会」を設置する。

11月20日：これまでの議論を受け、総務省が「取りまとめ案」を提示。基本的な考え方は「ガバナンス確保は、自主自律の下で、事業主体である各放送事業者が推進」し、業界団体である民放連＝日本民間放送連盟は「放送業界全体の信頼性を確保するために積極的に役割を遂行」するとし、民放連の主張が色濃く反映された。

一方で、注目された行政の関与については「自主自律に十分配慮して番組内容への介入にならない範囲で、放送事業者の健全な事業の継続性を確保するために必要な役割を果たすことが適当」とした。行政の役割のうち事案の発生後の対応について、

・経理的基礎が脅かされるおそれのある重大な事案の場合には、「一定の基準」に基づく報告を義務づける

・特に必要な場合には免許時に条件を付す、とした。

民放連の堀木卓也専務理事は、「ガバナンス確保を積極的かつ業界横断的に取り組むのは、新たな事業、新たなチャレンジである。民放各社と民放連は、時代状況や環境に応じたガバナンス確保の取り組みを続けていきたい」と述べた。

その上で、「制度の見直しにあたっては、いたずらに対象が広がらないように、特に（行政が放送事業者に報告を求める際の）『一定の基準』について、慎重の上に慎重な検討を」と要望した。ガバナンス検討会は2026年1月に成案を得る予定だ。

■民放連、定款変更を決議

さらに民放連は12月18日、臨時総会を開き、ガバナンス強化のための定款変更を正式に決議した。これは会員社のガバナンス向上に関わる活動を実施する姿勢を明確にするためで、定款が規定する事業に「会員の適切なガバナンスの確保に資する事業」を追加した。

また、罰則規定として「放送倫理、民間放送事業等に関して、民間放送全体に対する信頼等を著しく毀損したと認めるとき」には、当該会員社を「除名」とすることを明記した。早河洋会長は会見で、「公共の放送としての役割を果たすためには、ガバナンス・経営がしっかりしていなければいけない」と強調し、その上で、フジテレビ問題について振り返り、「広告が止まって、長期にわたって広告主や視聴者、関係先に不信の念を抱かれた。

ガバナンスを守らないと放送そのものが壊れてしまう。そうすると我々の存在意義がなくなると実感した」と強い危機感を示した。

今回の激震は、放送事業者のガバナンスの不備が放送の自主自律の原則をも揺るがしかねない事態をもたらした。高い公共性を持つ放送を担う民放連と放送事業者は、放送内容のみならず事業活動全般において人権尊重、法令順守のために今後とも最大限の努力を続けなければならない。