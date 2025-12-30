◇第105回全国高校ラグビー2回戦 御所実73―0秋田工（2025年12月30日 花園）

シード校で4大会ぶり15回目出場の御所実（奈良）が、創部100周年を迎えた73回目出場の秋田工（秋田）を下し、3回戦に進出した。

竹田寛行監督は「天理の分まで勝ち進むだけ」とライバルの名前を口にしながら、花園に乗り込んだ。11月の奈良県大会決勝は激戦の末に天理と7―7で引き分けた。両校優勝となり、抽選で手にした花園切符だった。

運命に導かれた聖地・花園。一度は死んだ身、結果を求めるより「自分たちのラグビーを貫く」と高校日本代表候補のLO津村晃志主将（3年）も初めての花園に賭ける気持ちは強かった。

2トライで試合の主導権を握ると、前半9分に津村がトライを決めた。FW、BKが一体となったアタック、それぞれの手厚いサポートが攻撃をつなげていた。津村は前半13分にもラインアウト、モールからそのまま持ち出し連続トライ。BR東京でプレーする兄・大志は花園で準優勝を経験。兄を超えて頂点に立つことが津村の目標だ。

▽御所実・津村晃志 天理高校さんの分までっていうのをみんなで言ってきた。早く花園でプレーがしたかった。お兄ちゃんの準優勝を超えて、竹田先生を胴上げしたい。