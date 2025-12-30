「再びチャンスをいただけたことに心から感謝」韓国代表FWが清水復帰！ 町田からレンタルで加入。反町GMは期待「相手にとって怖い存在になる」
清水エスパルスは12月30日、韓国代表FWオ・セフンがFC町田ゼルビアより期限付き移籍で加入することを発表した。
オ・セフンは母国クラブの蔚山現代FCや忠南牙山FC、尚州尚武FC、金泉尚武FCなどでプレーし、2022年に清水に加入。24年に町田にレンタル移籍し、25年に完全移籍に移行。今季はリーグ戦で31試合・２得点を記録した。
３シーズンぶりに清水に帰ってきた26歳は、クラブの公式サイトで以下のとおりコメントした。
「このたび、清水エスパルスに期限付き移籍することになりました、オ・セフンです。再びこのような形でチームに戻ることについて、さまざまな受け止め方があると思いますが、自分自身の価値を証明するのは、ピッチ上での結果だけだと考えています。
在籍していた当時、十分な貢献ができなかったことは、今も自分の中に残っています。今回、関係者の皆さまの尽力により、再びチャンスをいただけたことに心から感謝しています。
一度チームを離れた選手を迎え入れることは、決して簡単な決断ではなかったと思います。その期待と想いに応えるためにも、覚悟と責任を持ち、最前線で身体を張り、ストライカーとしてチームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。スタジアムでお会いしましょう」
また、清水の反町康治GMは「かつて清水でプレーしていたセフン選手は、町田で経験値を上げ帰ってきました」とし、「懐の深いポストプレー、長身を活かした空中戦の強さ、背後へのアクション、ゴール前でのフィニッシュは相手にとって怖い存在になることは間違いありません」と期待を寄せる。
そして「再び温かく迎え入れて、その覚悟をサポートしていきたいと考えておりますので、ファン・サポーターの皆様も同様に変わらぬ熱いご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
なお、期限付き移籍期間は26年２月１日から６月30日まで。その間に町田と対戦するすべての公式戦に出場することはできない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集
オ・セフンは母国クラブの蔚山現代FCや忠南牙山FC、尚州尚武FC、金泉尚武FCなどでプレーし、2022年に清水に加入。24年に町田にレンタル移籍し、25年に完全移籍に移行。今季はリーグ戦で31試合・２得点を記録した。
３シーズンぶりに清水に帰ってきた26歳は、クラブの公式サイトで以下のとおりコメントした。
「このたび、清水エスパルスに期限付き移籍することになりました、オ・セフンです。再びこのような形でチームに戻ることについて、さまざまな受け止め方があると思いますが、自分自身の価値を証明するのは、ピッチ上での結果だけだと考えています。
一度チームを離れた選手を迎え入れることは、決して簡単な決断ではなかったと思います。その期待と想いに応えるためにも、覚悟と責任を持ち、最前線で身体を張り、ストライカーとしてチームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。スタジアムでお会いしましょう」
また、清水の反町康治GMは「かつて清水でプレーしていたセフン選手は、町田で経験値を上げ帰ってきました」とし、「懐の深いポストプレー、長身を活かした空中戦の強さ、背後へのアクション、ゴール前でのフィニッシュは相手にとって怖い存在になることは間違いありません」と期待を寄せる。
そして「再び温かく迎え入れて、その覚悟をサポートしていきたいと考えておりますので、ファン・サポーターの皆様も同様に変わらぬ熱いご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
なお、期限付き移籍期間は26年２月１日から６月30日まで。その間に町田と対戦するすべての公式戦に出場することはできない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集