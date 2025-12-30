「今独身だったら、絶対結婚しない！」独身者に刺さる既婚者の残酷な一言、婚活迷子が直面する“結婚観”の正解とは？【作者に聞く】
マッチングアプリで出会った年下男子・こうきは、大手IT企業に勤めるハイスペック男子。期待に胸を膨らませて食事に出かけたアラサー女子・アイコを待っていたのは、まさかの「1円単位のワリカン」だった。
古い価値観を引きずるアイコと、超合理主義なこうき。一見相容れない二人の恋を描く「『女はおごられて当然』と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話」が話題だ。作者のコニシ ナツコさんは、本作を通して現代の多様な結婚観を浮き彫りにしている。
本作の魅力は、登場人物たちが持つ独自の価値観にある。作者のコニシさんが執筆にあたって最も意識しているのは、「どんな価値観を持っていても、その本人にとってはそれが正義である」という点だ。本当は誰も悪者ではなく、誰の視点から見るかによって見え方が変わるに過ぎない。
主人公のアイコに対しても、読者がイラッとしてしまうような面を「人間の弱さ」として恐れずに描写している。自分の固定観念を覆してくる相手に惹かれ、少しずつ価値観をアップデートしていくアイコの姿は、多くの読者の共感を呼んでいる。
■「今独身なら結婚しない」既婚者の本音と、迷える読者へのエール
作中で特に強烈な印象を残すのが、既婚者・きよちゃんの「今独身だったら絶対結婚しない」というセリフだ。これはコニシさんが実際に知人の女性から言われた言葉だという。当時、結婚を望みながらも叶わなかったコニシさんは「離婚してから言ってよ」と感じたそうだが、立場によって異なる結婚観のおもしろさを作品に反映させた。
現代はメディアや周囲からさまざまな情報が入ってくるため、自分の本当の気持ちを見失うときも多い。コニシさんは、婚活や結婚に迷う読者に対し「少しでも迷いがあるなら挑戦してみてほしい」と語る。行動することでわかることは必ずあり、それが自分にとって最もよい答えに繋がるからだ。
情報過多な時代だからこそ、アイコのように「自分とは違う価値観」に触れることで、新しい自分が見つかるのかもしれない。婚活に励む人も、結婚を夢見る人も、本作に散りばめられたリアルな言葉の数々に触れてみてほしい。
取材協力：コニシ ナツコ(@natsukoni81)
