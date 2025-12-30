¡ÚGACKT¡Û¾®ÎÓ¹¬»Ò¤È¤Î¿·CM¶¦±é¤Çà¥é¥¹¥Ü¥¹á¤ÎÀ¨¤ß¤Ë´¶Éþ¡¡¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°¦¤¢¤ë¥¤¥¸¤ê¤â
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦ÇÐÍ¥¤ÎGACKT¤µ¤ó¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¼¡À¤Âå¥¹¥Þ¥Û¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ØShadowverse: Worlds Beyond¡Ù¤Î¿·CM¤Ç¶¦±é¤·¤¿²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤ÎCM»£±Æ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¡ÚÂ¸ºß´¶¡Û¤¬°µÅÝÅª¡£Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤º¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤À¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬°ìÀÚÉÔ²÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¡¤à¤·¤í¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£¡×¤È¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ö¤ê¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÍ£°ìÌµÆó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß´¶¡£¡×¤È¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¥×¥í°Õ¼±¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï½ª»Ï¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤º¡¢³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö´°À®¤·¤¿CM¤â¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
